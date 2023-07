Novi slovenski veleposlaniki v Washingtonu, Vatikanu in Kijevu

Ljubljana, 13. julija - V uradnem listu so bili nedavno objavljeni ukazi predsednice republike Nataše Pirc Musar o imenovanju več veleposlanikov. V skladu z napovedmi bo Toneta Kajzerja v Washingtonu nasledil Iztok Mirošič, do nedavnega posebni odposlanec za kandidaturo za Varnostni svet ZN Franc But pa odhaja v Vatikan. Do menjave veleposlanikov prihaja tudi v Kijevu.