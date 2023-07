Premier Golob danes na prvem uradnem obisku v Zagrebu

Zagreb, 14. julija - Premier Robert Golob bo danes na prvem uradnem obisku na Hrvaškem, kjer se bo srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, pa tudi s predsednikoma države in sabora, Zoranom Milanovićem in Gordanom Jandrokovićem. V ospredju pogovorov bodo sodelovanje na področju energetike, migracije in razmere na Zahodnem Balkanu.