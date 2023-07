Na Hrvaškem pridržali župana zaradi napada na lastnico lokala

Zagreb, 13. julija - Hrvaška policija je v sredo začasno pridržala župana občine Severin na severu države Žarka Žgelo, ker je žalil in fizično napadel lastnico lokala, ker mu niso želeli postreči pijače. Danes so ga izpustili, sodnik za prekrške pa mu je prepovedal približevanje prizadetim osebam in obisk lokala, poročajo hrvaški mediji.