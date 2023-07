Neurje s točo in močnim vetrom več težav povzročilo tudi v Pomurju

Gornja Radgona/Murska Sobota, 13. julija - Zgodaj zjutraj je del Pomurja zajelo neurje z močnim vetrom in točo, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Ta so med drugim padla na cesto v Podgradu in Gornji Radgoni, pa tudi na objekte. Veter je odkrival strehe hiš, v Turnišču in na Cankovi tudi osnovni šoli, poplavljene so bile ceste, ponekod je za nekaj časa zmanjkalo elektrike.