Musk z lastnim podjetjem za umetno inteligenco

Washington, 13. julija - Ameriški podjetnik in milijarder Elon Musk je v sredo predstavil svoje lastno podjetje za razvoj umetne inteligence z imenom xAI, s katerim želi konkurirati družbi OpenAI, ki je razvila klepetalnega robota ChatGPT in glede katerega sam meni, da je politično pristranski in neodgovoren.