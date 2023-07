Območje Chicaga zajela močna neurja s tornadi

Chicago, 13. julija - Širše območje Chicaga na severovzhodu ZDA so v sredo zajela močna neurja s tornadi. Oblasti v zvezni državi Illinois so čez dan večkrat pozvale prebivalce, naj poiščejo zavetje, v večmilijonskem Chicagu pa so zavijale opozorilne sirene. Začasno so bili odpovedani tudi leti s tamkajšnjih letališč, poročajo ameriški mediji.