Neurja ponoči prizadela predvsem severno polovico države

Celje/Velenje/Murska Sobota, 13. julija - V drugi polovici noči in proti jutru je pas neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo prešel Slovenijo od severozahoda proti severovzhodu. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje je najhuje v Pomurju, o zalitih objektih, veliko podrtih drevesih in izpadih elektrike pa poročajo še z Gorenjske, Koroške, Štajerske in Primorske.