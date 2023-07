Kijev tretjo noč zapored tarča napadov z droni

Kijev, 13. julija - Kijev je bil danes tretjo noč zapored tarča napadov z droni, v katerih je umrla ena oseba, še najmanj štiri pa so bile ranjene, so sporočile lokalne oblasti. Droni iranske izdelave šahed, ki jih uporablja ruska vojska, so nad prestolnico prileteli iz različnih smeri, okoli ducat pa jih je sestrelila zračna obramba.