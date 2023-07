Fox News soočen z novo tožbo zaradi zavajajočega poročanja

New York, 13. julija - Televizija Fox News se sooča z novo tožbo. Ray Epps iz Arizone, ki so ga ustvarjalci teorij zarote lažno obtožili, da je vodil zaroto FBI za napad privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja 2021, je v sredo vložil odškodninsko tožbo proti televiziji in njenemu nekdanjemu voditelju Tuckerju Carlsonu zaradi obrekovanja.