Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so po presenetljivem poročilu o inflaciji v ZDA napredovale, saj je le to povečalo upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve kmalu končala svojo kampanjo za zaostrovanje monetarne politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.