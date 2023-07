Primorske novice o koncertih (13. 7.)

Koper, 12. julija - Aljaž Novak v komentarju Kruha in brezplačnih iger piše o koncertih in pogostem prepričanju, da jih ni smiselno plačevati. Meni, da se ljudje žal ne zavedajo koliko truda je vloženega v organizacijo takih dogodkov. Pravi, da lahko le tisti, ki se zavedajo prave vrednosti kulturnih dogodkov, rešijo nastali problem in spremenijo mišljenje ostalih.