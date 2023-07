Zelenski prepričan, da je vrh Nata približal zmago Ukrajine

Vilnius, 12. julija - Ukrajina se zaveda, da je vojaška pomoč Zahoda odvisna od razmer na bojišču, je po pogovoru z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so obljube o novi pomoči na vrhu Nata približale zmago Ukrajine. Biden pa je dejal, da Moskva še vedno dvomi v moč in enotnost zavezništva.