Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o ponedeljkovem srečanju zunanjih ministrov v Anconi, ki so spregovorili o razmerah na Zahodnem Balkanu, posledicah vojne v Ukrajini in varovanju zunanjih meja EU. Pisale so tudi o srečanju državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Samuela Žbogarja s katarskim veleposlanikom v Sloveniji.