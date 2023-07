Ponoči in čez dan poleg neviht možna tudi krajevna neurja

Ljubljana, 13. julija - Ponoči in čez dan bodo po podatkih Agencije RS za okolje ob nevihtah možna krajevna neurja po celotni Sloveniji, zato so razglasili oranžno opozorilo. Močne nalive bo ponekod spremljala tudi toča in močan veter. Vremenoslovci ne izključujejo niti udarov strel, ki lahko zanetijo požare. Opozarjajo tudi na možnost poplav na hudourniških vodotokih.

Vremenoslovci napovedujejo, da lahko ponoči in čez dan pričakujemo pooblačitev in močnejše krajevne nevihte predvsem na severu in zahodu države. Čez dan se bodo plohe in nevihte postopno razširile nad vso Slovenijo, možna bodo tudi krajevna neurja po celotni državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, na jugovzhodu ter na Primorskem pa do 32 stopinj. Za južni del države je razglašeno oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve.

V primeru, da nas preseneti slabo vreme svetujejo, da počakamo na varnem mestu v zgradbi oziroma na prostem poiščemo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Odsvetujejo zadrževanje v bližini hudourniških vodotokov in parkiranje pod drevesi. Poudarjajo, da se med nevihto ni priporočljivo zadrževati pod drevesi ali daljnovodi zaradi udara strele, ki je lahko smrtno nevaren.

Čez vikend lahko zopet pričakujemo sončno vreme in visoke temperature, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.