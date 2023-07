Britney Spears oktobra z avtobiografijo The Woman in Me

Los Angeles, 17. julija - Ameriška zvezdnica Britney Spears je napisala spomine. Avtobiografsko delo The Woman in Me (Ženska v meni) bo po napovedih založbe Gallery Books, ki deluje znotraj Simon & Schuster, ki je odkupila pravice, izšlo 24. oktobra. Knjiga prinaša "osupljivo ganljivo zgodbo o svobodi, slavi, materinstvu, preživetju, veri in upanju", so zapisali založniki.