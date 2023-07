V ZDA številne tožbe proti naftnim podjetjem zaradi podnebnih sprememb

New York, 16. julija - Več kot 40 mest, okrožij in zveznih držav v ZDA je v zadnjem času vložilo tožbe proti naftnim in drugim podjetjem, ker po njihovem prepričanju z obsežnim izkoriščanjem in uporabo fosilnih goriv prispevajo k škodljivim podnebnim spremembam in ker naj bi v zvezi s tem namerno zavajala javnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.