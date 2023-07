Ameriški odposlanec za podnebje John Kerry potuje na Kitajsko

Washington, 13. julija - Ameriški posebni odposlanec za podnebje John Kerry bo v nedeljo odpotoval na Kitajsko, da bi obnovil pogovore o boju proti podnebnim spremembam med velesilama, ki največ prispevata k segrevanju ozračja. Podnebne spremembe se odražajo v vse pogostejših in močnejših naravnih nesrečah, kot so neurja, poplave in suše.