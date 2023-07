Priprave na petkov državni praznik v Franciji zaznamoval strah pred novimi nemiri

Pariz, 12. julija - Nemiri, ki so konec junija pretresli Francijo, so zasenčili priprave na petkov državni praznik, ki zaznamuje obletnico začetka francoske revolucije 14. julija leta 1789. Ponekod so odpovedali tradicionalne ognjemete, kar je razjezilo nekatere konzervativce. Predsednik Emmanuel Macron bo medtem v Parizu gostil indijskega premierja Narendro Modija.