Philipsen do pokra etapnih zmag na letošnjem Touru

Clermont-Ferrand, 12. julija - Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 179,8 km dolgi trasi od Clermont-Ferranda do Moulinsa je 25-letni Belgijec za četrto etapno zmago na letošnjem Touru premagal Nizozemca Dylana Groenewegna in Nemca Phila Bauhausa. Med favoriti za skupno zmago ni prišlo do sprememb.