Levica bo vodstvo stranke izbrala šele jeseni

Ljubljana, 12. julija - V Levici bodo vodstvo stranke za naslednje dve leti izbrali v začetku septembra. Nova sestava sveta stranke, ki so jo izvolili na nedavnem kongresu, se bo na ustanovni seji sestala konec avgusta, v naslednjih dneh pa bodo začeli postopke evidentiranja za koordinatorja stranke, njegovega namestnika in člane izvršnega odbora, so sporočili.