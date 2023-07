Na Brniku odprli nove prostore centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora

Brnik, 12. julija - Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je danes na Brniku obiskala vojaški del letališča Jožeta Pučnika in odprla nov podzemni objekt ter operativno dvorano centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Ob tem je izpostavila pomen posodabljanja vojaške opreme.