V CD gospel in soul zasedba iz Misisipija Staples Jr. Singers

Ljubljana, 13. julija - V abonmaju Glasbe sveta bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) nastopila gospel in soul zasedba iz Misisipija Staples Jr. Singers. Družinska zasedba je leta 1975 izdala prvi in edini album When Do We Get Paid, a je do svetovne prepoznavnosti čakala skoraj 50 let. To se je namreč zgodilo lani, ko je založba Luaka Bop ponovno objavila album.