V Mariboru zaskrbljeni, a vsaj nekoliko pomirjeni glede infekcijske klinike

Maribor, 12. julija - Na mariborski mestni občini so danes izrazili zaskrbljenost zaradi odločitve vlade, da projekt gradnje nove infekcijske klinike v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor izloči iz načrta za okrevanje in odpornost. Nekoliko so jih pomirila zagotovila ministrstva za zdravje, da bo država sredstva za projekt zagotovila iz proračuna.