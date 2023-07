Vreme: Ponoči bo delno jasno, na severu je možna kakšna nevihta

Ljubljana, 12. julija - Zvečer bo precej jasno, ponoči pa so predvsem na zahodu in severu spet možne krajevne nevihte, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo postopno razširile nad vso Slovenijo, možna bodo krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 23 do 28, na jugovzhodu ter na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Ob nevihtah so ponoči in v četrtek možna krajevna neurja.

Obeti: V petek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo občasno nekaj kopaste oblačnosti. V soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in prinaša nestabilno vreme tudi območju Alp. K nam od zahoda priteka topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas se bodo občasno pojavljale krajevne nevihte, ki bodo v četrtek čez dan zajele večino sosednjih pokrajin.