Kremelj varnostna jamstva G7 za Ukrajino označil za grožnjo varnosti Rusije

Moskva, 12. julija - Varnostna jamstva, ki so jih članice skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7) v Vilniusu danes zagotovile Ukrajini, ogrožajo varnost Rusije, so sporočili iz Kremlja. Potezo so označili za potencialno zelo nevarno napako in izrazili upanje, da bo glede tega Zahod "pokazal modrost", poročajo tuje tiskovne agencije.