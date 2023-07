Zaradi nesreče na cesti Železniki-Škofja Loka promet poteka izmenično enosmerno

Škofja Loka, 12. julija - V Podlubniku, na cesti Železniki-Škofja Loka, se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in pešec. Na kraju so že interventne službe. Po prvih podatkih gre za hujšo prometno nesrečo, so sporočili s PU Kranj. Promet na tem odseku poteka izmenično enosmerno, cesta pa je bila nekaj časa zaprta za ves promet.