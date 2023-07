V požaru v Aqualuni za 300.000 evrov škode, terme se bodo gasilcem oddolžile z donacijo

Podčetrtek, 12. julija - Po požaru v Termalnem parku Aqualuna se življenje tam vrača v stare tirnice. Poškodovani prostori so počiščeni in pripravljeni na obnovo, kmalu bosta pričela obratovati tudi gostinska lokala. Ob požaru je sicer nastalo za 300.000 evrov škode. V zahvalo gasilcem bodo Terme Olimia med gasilska društva razdelile 7000 evrov in 140 vstopnic za kopanje.