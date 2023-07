Iranski predsednik v Nairobiju začel tridnevno turnejo po Afriki

Nairobi, 12. julija - Predsednika Irana in Kenije sta se danes v Nairobiju zavezala, da bosta okrepila vezi med državama in podpisala vrsto memorandumov o sodelovanju. V sklopu svoje prve afriške turneje bo iranski predsednik Ebrahim Raisi obiskal tudi Ugando in Zimbabve, s tem pa si bo prizadeval zmanjšati mednarodno izolacijo Irana in ublažiti vpliv sankcij.