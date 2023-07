Nova obvoznica v Kidričevem od danes odprta za promet

Kidričevo, 12. julija - Direkcija za infrastrukturo je ob prisotnosti infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek in župana Antona Leskovarja za promet odprla novo obvoznico v Kidričevem. Štirikilometrski odsek, ki bo mesto zelo razbremenil tovornjakov, poteka od krožišča med Apačami in Lovrencem na Dravskem polju do prav tako obnovljene ceste Ptuj-Slovenska Bistrica.