Z intenzivnejšim nadzorom nad neprimerno obnašanje v gozdu

Ljubljana, 12. julija - Zavod za gozdove Slovenije je letos začel intenzivneje izvajati gozdarski nadzor, s katerim želi obiskovalce gozda opozoriti na primerno obnašanje. V zadnjih treh mesecih, odkar nadzor izvajajo v večjem obsegu, so pri nadzoru zaznali več kršitev z vožnjo z vozili na motorni pogon in nepravilnim parkiranjem.

Obiskovalci gozda morajo kljub temu, da je v Sloveniji dostop v gozdove prost upoštevati določene omejitve in poskrbeti, da gozd po obisku zapustijo s čim manj vpliva. Pravila obnašanja so podrobno predstavljena v zgibanki Skrbno z gozdom, ki je dostopna tudi na spletni strani zavoda, a jih obiskovalci v določenih primerih ne poznajo ali ne spoštujejo, so danes sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki nadzor izvaja v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter inšpekcijo za gozdarstvo.

Zaposleni zavoda za gozdove obiskovalce gozdov s pravili obnašanja v gozdu seznanjajo osebno s pogovorom, z deljenjem letakov na temo gozdarskega nadzora in informativnimi obvestili o pravilih vožnje v naravnem okolju. Izpostavljajo predvsem odgovorno in zmerno nabiranje gozdnih sadežev ter vožnjo in parkiranje v naravnem okolju. Obiskovalce gozda obveščajo o tem, da se gozdne sadeže nabira v zmernih količinah in na način, da se rastlin ne poškoduje.

Vožnja z vozili na motorni pogon je omejena na javne ceste in na nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Pri tem je treba upoštevati predpisane režime uporabe gozdnih cest, ki so označeni s prometnimi znaki. Vozila je v gozdu dovoljeno parkirati na za to označenih mestih ali v petmetrskem pasu izven vozišča. Pri tem je treba paziti na prevoznost gozdnih prometnic in na to, da obiskovalec s svojim obiskom v gozdu ne ovira del v gozdu. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah ali drugih označenih poteh, navajajo na zavodu.

V zadnjih treh mesecih, odkar nadzor izvajajo v večjem obsegu, so izvedli 891 posameznih gozdarskih nadzorov, pri katerih so zaznali 448 kršitev. Največ kršitev je bilo na področju vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju in pri nepravilnem parkiranju.

V 179 primerih so kršitelja osebno seznanili s pravili vožnje v naravi in mu svetovali, kako naj ravna v prihodnje, v določenih primerih pa so o kršitvah obvestili inšpekcijo za gozdarstvo. Zavod sam namreč prekrškovnega postopka ne izvaja.

Po dosedanjih izkušnjah obiskovalci gozdov večinoma z zanimanjem prisluhnejo zaposlenim zavoda in njihovim nasvetom glede spoštovanja gozdnega bontona, pravijo.

"Gozdovi so edinstven ekosistem, česar se pogosto premalo zavedamo. Škodujemo mu z neprimernim ravnanjem, kot so vožnje po brezpotjih, prekomernim nabiralništvom ali parkiranjem vsepovprek. Zato želimo tudi s pomočjo povečanega gozdarskega nadzora ljudi informirati o pravilih obnašanja v gozdu, kjer smo vendarle samo obiskovalci. Verjamemo, da so ljudje temu naklonjeni in da bo kultura obnašanja v gozdovih v prihodnje vedno boljša," je dejal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.