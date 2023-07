Na Ljubljana Festivalu prvič beneško gledališče La Fenice

Ljubljana, 12. julija - Na 71. Ljubljana Festivalu bo v četrtek in petek prvič gostovala znamenita beneška operna hiša La Fenice. V Cankarjevem domu bo uprizorila tragično ljubezensko zgodbo Madame Butterfly Giacoma Puccinija. Gosti iz Benetk so na današnji novinarski konferenci izrazili upanje, da bo to spodbuda za nadaljnja sodelovanja med ne tako oddaljenima mestoma.