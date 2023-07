Jaroslav Skrušny za STA: Kundera je bil človek paradoksa in svečenik romana

Ljubljana, 12. julija - Prevajalec Jaroslav Skrušny, ki je poslovenil večino romanov v torek preminulega češkega pisatelja Milana Kundere, je za STA povedal, da bi Kundero lahko označili za človeka paradoksa in svečenika romana. Ob njegovem imenu večina ljudi najprej pomisli na njegovo disidentstvo, obenem pa se je proslavil z romani in to že s prvencem - Šalo.