V Švici v manj kot 24 urah udarilo več deset tisoč strel

Fribourg/Chur/Innsbruck, 12. julija - Čez Švico se od torka pomika močna nevihtna fronta. Vremenske službe so danes sporočile, da so v manj kot 24 urah zabeležile več deset tisoč udarcev strel po državi. V kantonu Fribourg je ena od njih udarila v žensko in jo hudo poškodovala. Zabeležili so sunke vetra do 140 kilometrov na uro. Fronta je težave povzročala tudi v sosednji Avstriji.