Mnenja glede novele zakona o zaščiti živali ostajajo deljena

Ljubljana, 12. julija - Kmetje, veterinarji in predstavniki nevladnih organizacij s področja zaščite živali se strinjajo, da je treba poskrbeti za dobrobit živali, vendar so neenotni glede podpore predlagani noveli zakona o zaščiti živali. Veterinarji in kmetje nasprotujejo uvedbi pooblaščenih svetovalcev, medtem ko so jim v društvih za zaščito živali večinoma naklonjeni.