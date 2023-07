Ministri za energijo EU v Španiji o izzivih energetskega trga

Valladolid, 12. julija - V španskem Valladolidu se je danes končalo dvodnevno neformalno zasedanje ministrov EU za okolje in energijo. Govorili so o nekaterih odprtih vprašanjih energetskega trga, kot so ogljično nevtralne tehnologije in digitalizacija. Srečanja se je udeležil tudi slovenski minister Bojan Kumer.