Obrambno ministrstvo: Air tractorja bosta lahko na požarišču v 15 do 20 minutah

Ljubljana, 12. julija - Gasilni letali air tractor bosta že to požarno sezono pripravljeni za gašenje, je obrambno ministrstvo zagotovilo za STA. Nameščeni sta na letališču Brnik, v primeru razglašene velike požarne ogroženosti pa bosta na požarišču v 15 do 20 minutah. Jeseni bodo za obe letali dobavljeni tudi plovci, ki omogočajo zajemanje vode iz rek, jezer in morja.