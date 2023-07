Ministrstvo športnim trenerjem zagotovilo višje plače

Ljubljana, 12. julija - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sprejelo spremembe pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. S spremembo pravilnika je zvišalo izhodiščno plačo strokovno izobraženih delavcev v športu oziroma trenerjev za tri plačne razrede, in sicer na 38. plačni razred, so sporočili z ministrstva.