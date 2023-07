Umrl češki pisatelj Milan Kundera

Brno, 12. julija - Umrl je češki pisatelj Milan Kundera, ki velja za enega najpomembnejših čeških avtorjev prejšnjega stoletja. Star je bil 94 let. Od leta 1975 je živel v Franciji. Avtor uspešnic, kot sta Neznosna lahkost bivanja in Šala, se je rodil 1. aprila 1929 v Brnu, kjer je tudi odraščal. Je prejemnik največjih književnih nagrad in priznanj.