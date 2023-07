V Umagu zaradi Runeja, Wawrinke in drugih pričakujejo polne tribune

Ljubljana, 12. julija - Organizatorji največjega teniškega turnirja v regiji v hrvaškem Umagu so prepričani, da bodo številna velika imena svetovnega tenisa dovolj za razprodane tribune v času 33. izvedbe turnirja med 24. in 30. julijem. Prvi zvezdniki turnirja so Danec Holger Rune, Švicar Stan Wawrinka in Avstrijec Dominic Thiem, vrača pa se tudi domači as Marin Čilić.