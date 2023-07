Člani Knovsa na Sovi preverjali posebne oblike pridobivanja podatkov, protiobveščevalno dejavnost in varnostno kulturo

Ljubljana, 12. julija - Pooblaščena skupina Knovsa je v torek na Sovi opravila nenapovedan nadzor. Predmet slednjega so bile posebne oblike pridobivanja podatkov, protiobveščevalna dejavnost in varnostna kultura v Sovi, so sporočili iz DZ. Z zapisnikom o izvedenem nadzoru se bodo člani nadzorne komisije seznanili na eni od prihodnjih sej.