Ema preverja tveganje samomorilnih mislih pri uporabi treh zdravil za hujšanje

Amsterdam, 12. julija - Evropska agencija za zdravila (Ema) preverja tri razširjena zdravila za hujšanje, potem ko so se pojavila poročila o domnevnih samomorilnih mislih in samopoškodbah pri uporabnikih, je v torek sporočila agencija. Gre za semaglutida Ozempic in Wegovy ter liraglutid Saxenda, ki se sicer prvenstveno uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni.