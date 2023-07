Ljubljana, 12. julija - Mariborski podžupan Samo Peter Medved in član sveta zavoda UKC Maribor Zdravko Luketič se bosta danes ob 14. uri v sejni sobi kabineta župana na Ulici heroja Staneta 1 v Mariboru odzvala na izločitev nove infekcijske klinike UKC Maribor iz načrta za okrevanje in odpornost, so sporočili iz Mestne občine Maribor.