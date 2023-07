V Mariboru policisti v torek obravnavali rop

Maribor, 12. julija - Mariborski policisti so v torek popoldne obravnavali rop. Storilec je prišel v objekt, od koder je odnesel večjo količino denarja, pri sebi je imel tudi pištolo, so sporočili iz Policijske uprave Maribor, kjer za zdaj podatkov o količini ukradenega denarja in skupni škodi še ne morejo posredovati.