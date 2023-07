Mediji: Za poskus uboja v Kranju tri leta in osem mesecev zapora

Kranj, 12. julija - Kranjsko okrožno sodišče je 44-letnega Sandija Vešligaja, ki je med prerivanjem zabodel 39-letnika in ga hudo poškodoval, obsodilo za poskus uboja in mu izreklo zaporno kazen treh let in osem mesecev zapora, poročajo časniki. Sodišče je pri izreku kazni upoštevalo več olajševalni okoliščin. Vešligaj do pravnomočnosti sodbe ostaja v hišnem priporu.