Poziv k zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev v vročih dneh

Ljubljana, 12. julija - Delodajalec mora v času visokih zunanjih temperatur zagotoviti, da temperatura v delovnih prostorih ne presega 28 stopinj Celzija. Tudi v dejavnostih, kjer se delo opravlja na prostem, so potrebni ustrezni ukrepi; med drugim naj se, če je možno, delo opravlja zgodaj dopoldne ali pozno popoldne in zvečer, poziva pristojno ministrstvo.

Delodajalec mora skladno s pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih med drugim zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve, razen v hladilnicah, kjer se upoštevajo kriteriji za delo v mrazu.

Pravilnik določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v t. i. vročih delovnih prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (npr. peči).

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature nad 28 stopinj, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe, usklajene z izvajalcem medicine dela, je v današnji objavi spomnilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ukrepi lahko veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur - npr. prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori, zmanjšanje intenzivnosti ali prekinitev dela - ali so dolgoročnejši, kot je vgradnja klimatskih in prezračevalnih naprav.

Zelo visokim temperaturam so poleti izpostavljeni delavci, ki delajo na prostem, npr. v dejavnostih gradbeništva in kmetijstva. Delodajalci morajo tudi pri tem delu določiti ustrezne varnostne in zdravstvene ukrepe.

Kot poudarja ministrstvo, je pri delu na prostem še posebej pomemben časovni razpored opravljanja delovnih opravil. Če je le možno, naj se delo opravlja v zgodnjih dopoldanskih ali poznih popoldanskih in večernih urah, predvsem pa je treba zagotoviti, da se med obdobji izpostavljenosti visokim temperaturam izvajajo le dela, ki terjajo čim manjši fizični napor, poziva.

Omenjeni pravilnik določa, da mora delodajalec v primeru, da delavci delajo na prostem, ta delovna mesta urediti tako, da so delavci zavarovani pred neugodnimi vremenskimi vplivi.