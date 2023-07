Preiskovalci eksplozij na Severnem toku na jahti odkrili sledi eksploziva

New York, 12. julija - Preiskovalci eksplozij, ki so lani odjeknile na plinovodih Severni tok 1 in Severni tok 2, so na sumljivi jahti odkrili sledi eksploziva, izhaja iz pisma Varnostnemu svetu ZN, ki ga navaja nemška tiskovna agencija dpa. V njem preiskovalci izražajo tudi sum, da so prav s tem plovilom prepeljali eksploziv, uporabljen pri eksploziji na plinovodih.