Porota oporoko Arethe Franklin, najdeno na kavču, označila za veljavno

Detroit, 12. julija - Rokopisni dokument, ki so ga našli pod blazinami na kavču Arethe Franklin, je veljavna oporoka, ki določa želje pokojne kraljice soula, je v torek ugotovila porota v Michiganu. Glasbenica domnevno ni zapustila uradne oporoke, a so kasneje v njenem domu v Detroitu odkrili dokumente, ki so bili več let predmet spora med njenimi štirimi sinovi.