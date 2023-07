Nemiri v Franciji zavarovalnicam povzročili za več kot 600 milijonov evrov stroškov

Pariz, 12. julija - Zaradi povzročene škode med nemiri, ki so v Franciji izbruhnili po smrti najstnika, ki ga je med nadzorom prometa konec junija ustrelil policist, so zavarovalnice prejele 11.300 odškodninskih zahtevkov v skupni vrednosti okli 650 milijonov evrov, so v torek sporočili pristojni organi. Velik del škode je nastal na premoženju lokalnih oblasti.