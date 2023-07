Počitniške kapacitete MNZ na Debelem rtiču vsaj še do marca 2024 na voljo uradu za oskrbo migrantov

Ljubljana/Debeli rtič, 12. julija - V Policijskemu sindikatu Slovenije so na ministrstvo za notranje zadeve do zdaj naslovili več pozivov, naj prostore Počitniškega doma Debeli rtič, ki jih uporablja urad za oskrbo migrantov, znova nameni počitniškemu oddihu zaposlenih na ministrstvu in v policiji. Na ministrstvu odgovarjajo, da to ne bo mogoče vsaj še do marca 2024.