Na Rakovniku pri Šentrupertu vdrli k spečemu moškemu, ga pretepli in oropali

Šentrupert, 12. julija - Trije neznanci so v noči na petek na območju Rakovnika pri Šentrupertu vdrli v del hiše, kjer je spal sostanovalec moškega, s katerim so se družili tisti večer. Pretepli so ga in okradli, nato pa pobegnili z osebnim avtomobilom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.